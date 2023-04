Borsa: Milano cauta con l'Europa, attende l'inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Piazza Affari si mantiene in rialzo (+0,52%), con gli altri listini europei e i futures su Wall Street in cauta crescita, in attesa dell'indice dei prezzi al consumo negli Usa dove l'inflazione è attesa in rallentamento.

Se confermato il dato potrebbe consentire alla Fed una politica meno stringente sui tassi già dal prossimo appuntamento a maggio mentre oggi saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana.

A Milano continua a fare da fanalino di coda Stm (-1,82%) e col segno meno ci sono anche due delle società a controllo pubblico delle quale si attendono le nomine al vertice da parte del governo dopo le indiscrezioni di stampa su conferme e cambi di poltrona: Leonardo -0,57% ed Eni -0,03%. Segno positivo invece per Enel (+2,1%), Terna (+0,58%) e Poste (+0,17%).

Sul podio si sono portate nel frattempo tre banche, Unicredit e Bper (entrambe +2,5%) e Mps (+2,2%) mentre, all'indomani dell'approvazione del Def, il documento di economia e finanza con 3 miliardi destinati al taglio del cuneo fiscale, si è ristretto lo spread, ora a 183,5 punti base col rendimento del bond italiano al 4,14%.

Resta bene intonata Iveco (+1,5%) che beneficia a distanza della corsa di Volvo (+8,3%) alla Borsa di Stoccolma grazie alle vendite superiori alle previsioni della società svedese di camion e bus. (ANSA).