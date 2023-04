Pnrr: ok Ue ad aiuti Roma da 450 milioni a idrogeno green

Via libera della Commissione Ue a uno schema italiano da 450 milioni di euro per sostenere la produzione integrata di idrogeno ed elettricità rinnovabili nelle aree industriali dismesse. La misura è finanziata nell'ambito del Piano nazionale di riprese e resilienza (Pnrr).

Gli aiuti, evidenzia Bruxelles, hanno l'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia a emissioni zero, in linea con il Green Deal europeo. Il regime è stato approvato secondo le norme del quadro temporaneo Ue di crisi sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia e le imprese europee nella transizione verde.