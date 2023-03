Il 30 marzo asta di Btp e Ccteu del Tesoro fino a 9 miliardi

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Tesoro offrirà, il prossimo giovedì 30 marzo, titoli di Stato fino a 9 miliardi di euro.

Come spiega il Mef, in particolare, saranno offerti Btp a 5 anni fino a 3 miliardi di euro con cedola 3,4% e Btp a 10 anni fino a 3,5 miliardi con cedola 4,4%. Inoltre ci saranno Ccetue con scadenza 15 ottobre 2020 per un massimo di 1,25 miliardi e Ccteu 15 aprile 2029 sempre per un massimo di 1,25 miliardi. (ANSA).