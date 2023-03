Borsa: i listini europei -2% con il tonfo delle banche

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Le Borse europee sono in forte calo con il tonfo delle banche. La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è alimentata dalle perplessità degli investitori sulla stabilità del sistema finanziario. In forte flessione anche in rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,9%. Scivolano Milano (-2,5%), Madrid (-2,6%), Francoforte e Parigi (-2,2%), Londra (-2%). I listini sono appesantiti dalle banche (-5,3%) e dall'energia (-4,2%). Tra gli istituti di credito in caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9%), Societe Generale (-8%). (ANSA).