Tod's: Della Valle, fatto ottimo lavoro per crescita futura

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Buoni e soddisfacenti i risultati registrati nel nostro gruppo nello scorso esercizio. Nel 2022 e' stato fatto un ottimo lavoro di preparazione alla crescita dei fatturati dei prossimi anni", commenta il presidente e amministratore delegato del gruppo Tod's, Diego Della Valle. "I ricavi del gruppo hanno superato il miliardo di euro, con una crescita di circa il 14% rispetto al 2021 e con risultati operativi molto migliori rispetto all'anno precedente. Buona crescita di tutti i marchi in tutte le categorie ed in tutte le regioni, esclusa la Cina per questioni legate al Covid. Pur in una logica di controllo dei costi e miglioramento di efficienza, la nostra politica di valorizzazione patrimoniale di ogni singolo marchio rimane l'obiettivo principale, insieme alla profittabilità del gruppo. Continuiamo a rimanere focalizzati sul miglioramento della crescita organica nei nostri negozi e allo sviluppo della strategia omni-channel, continuando a fare investimenti nel mondo del digitale. E' altrettanto importante proteggere la nostra filiera produttiva, che ci garantisce la migliore qualità possibile, molto apprezzata dai nostri consumatori in tutto il mondo e che rafforza la desiderabilità dei nostri prodotti Italian lifestyle".

Diego Della Valle sottolinea anche che "grande enfasi viene anche data al mondo della sostenibilità, della solidarietà e del welfare, nel quale - evidenzia - gruppo è attivo da molti anni.

Ci aspettiamo, ora che la struttura è pronta e gli investimenti necessari sono in corso, una crescita di fatturati nel medio periodo che ci dovrà procurare utili molto soddisfacenti.

Considerando l'ottimo inizio di stagione nei nostri negozi e la solidità del portafoglio ordini per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi sui risultati futuri del gruppo, pur in un contesto internazionale che resta incerto ed imprevedibile".

(ANSA).