Bonomi, rimodulazione aliquote? Non è questa la strada

"Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo di rimodulazione di alcune aliquote non è questa la strada". Lo afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria.



"Aspettiamo di vedere i testi, noi però ci aspettiamo un capovolgimento di quello che è il paradigma, cioè un fisco di impresa per la crescita perché siccome ho letto si pensa di utilizzare il fisco su strumenti come nuove assunzioni così, si sta sbagliando strada. Per le assunzioni ci sono i contributi, il fisco di impresa deve servire come leva di competitività e quindi favorire investimenti e capitalizzazione, cioè crescita".