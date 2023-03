Stallo in Ue,rinviato ancora il voto su stop auto inquinanti

Il voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è stato rinviato a data da destinarsi e non è dunque entrato nell'agenda dei lavori della riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti dei 27. Lo fa sapere la presidenza svedese.



A pesare, oltre al no dell'Italia e alle posizioni di fatto contrarie di Polonia e Bulgaria (sebbene Sofia a novembre si sia astenuta), è la posizione della Germania. Il punto è stato stralciato anche dal Consiglio Ue dei ministri dell'educazione, che il 7 marzo era chiamato alla mera ratifica formale dell'accordo.



Il rinvio è "un grande segnale arrivato anche grazie alla Lega: è stata

ascoltata la voce di milioni di italiani, e il nostro governo ha

dimostrato di offrire argomenti di buonsenso sui tavoli

internazionali, a difesa della nostra storia e del nostro

lavoro. La strada è ancora lunga ma non ci svenderemo alla Cina.

La Lega c'è", afferma il partito guidato da Matteo Salvini

commentando sui social la notizia arrivata dalla presidenza

svedese.