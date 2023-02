G20: Yellen, migliorate le prospettive dell'economia mondiale

L'economia globale è "in una posizione migliore" rispetto a quanto previsto alcuni mesi fa sulla scia della pandemia di Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha dichiarato la segretaria al Tesoro americano Janet Yellen durante i lavori del G20 delle Finanze in India. "In autunno - ha detto - molti erano preoccupati per un forte rallentamento economico in tutto il mondo. Le sfide che dobbiamo affrontare sono reali e il futuro è sempre incerto, ma le prospettive sono migliorate".

Le sanzioni imposte dall'occidente a Mosca come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina stanno avendo "un impatto negativo molto significativo" sull'economia della Russia: lo ha affermato la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. "Da come la vedo io, le nostre sanzioni hanno finora un impatto negativo molto significativo sulla Russia", che ha ora "un importante deficit di bilancio", ha aggiunto Yellen, alla vigilia di un incontro ministeriale del G20 a Bangalore in India.