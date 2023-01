Sole 24 Ore adotta il primo piano Esg del gruppo

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il Sole 24 Ore adotta, per la prima volta nella sua storia, un piano Esg e nomina Gionata Tedeschi direttore generale Innovazione e Sostenibilità del gruppo.

Trasformazione digitale e attenzione alle persone sono le due direttrici strategiche su cui è basato il piano di sostenibilità, allineato al piano industriale 2022/2025. A Tedeschi il compito di presiedere allo sviluppo e alla promozione del processo di innovazione del Gruppo 24 Ore e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di sostenibilità.

"La promozione di obiettivi in ambito ambientale, sociale e di governance è una priorità che mi sono data appena insediata alla guida del Sole 24 Ore lo scorso aprile, che si realizza anche attraverso l'adozione del primo Piano Esg nella storia del Gruppo e nella nomina di un direttore generale dedicato.

Unitamente ad un percorso di cambiamento improntato alla digitalizzazione e alla sostenibilità sociale, il Piano Esg si configura come una sentinella per misurare i nostri miglioramenti su questo percorso", ha commentato l'amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d'Asero. (ANSA).