Borsa: l'Europa prosegue tonica dopo i dati Usa, Milano +1%

Proseguono in rialzo le Borse europee dopo i dati americani migliori delle attese sul pil del quarto trimestre e le richieste di sussidi di disoccupazione inferiori alle stime degli analisti. Milano, in rialzo dell'1%, continua a svettare davanti a Parigi (+0,7%), Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,1%) mentre a New York i future su Wall Street arrotondano i rialzi con il Nasdaq che avanza dell'1,1% e l'S&P 500 dello 0,6%. (ANSA).