Borsa: Asia tonica con Hong Kong, fiacca Tokyo

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in rialzo, con la Borsa di Hong Kong in aumento del 2,2% recuperando il ritardo rispetto agli altri listini dopo lo stop di tre giorni per il Capodanno lunare. In aumento dello 0,7% Shanghai e dello 0,6% Shenzhen.

Seul ha chiuso in aumento dell'1,6%, mentre Tokyo registra una limatura dello 0,1% e Sidney dello 0,2%. Con la giornata che appare di attesa soprattutto dei dati macroeconomici statunitensi del primissimo pomeriggio, sono in leggero rialzo i futures sull'avvio dei listini azionari europei. (ANSA).