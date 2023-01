Borsa: Asia in recupero, Europa e Wall Street verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Borse di Asia e Pacifico in recupero così come sono orientati al rialzo tanto i listini europei, quanto gli indici Usa. Dopo il calo della vigilia, soprattutto del Vecchio Continente e poi più contenuto di Wall Street che teme la recessione, Tokyo archivia l'ultima seduta della settimana in positivo. Il Nikkei sale dello 0,56% mentre l'inflazione in Giappone sale ai massimi in oltre 40 anni.

Bene anche le Piazze cinesi con Shanghai (+0,76%), Shenzhen (+0,65%) e soprattutto Hong Kong che, a scambi in corso, sale dell'1,55%. Seul registra un +0,63% e Sydney un +0,23%.

Tra i macro in agenda i prezzi alla produzione in Germania a dicembre sono calati sul mese meno del previsto (-0,4% a fronte di una stima di -1,2%), sopra le stime sull'anno Sempre sul fronte europeo è atteso un un nuovo intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Mentre il focus dagli Stati Uniti è, nel pomeriggio, sulle vendite di case esistenti negli Usa, sempre a dicembre. (ANSA).