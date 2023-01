Ucraina: Urso e Bonomi a Kiev. La solidarietà dell'Italia al popolo ucraino

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi sono a Kiev.



Per il ministro si tratta di un ritorno perchè era già stato in Ucraina prima delle elezioni e torna ora come primo ministro del nuovo governo a ribadire la ''solidarietà dell'Italia al popolo ucraino''.



Tra le altre iniziative Urso e Bonomi inaugureranno il Desk di Confindustria a favore delle imprese.