Borsa: Europa positiva con futures, Londra chiusa, Milano +0,25%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Borse europee positive insieme ai futures Usa e con la chiusura di Londra per il tradizionale prolungamento delle festività natalizie nel Regno Unito. Sale la tensione sui titoli di Stato, spingendo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 213 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 9,8 punti al 4,577% e quello tedesco di 6,4 punti al 2,447%. La migliore è Parigi (+0,66%), seguono Madrid (+0,35%), Francoforte (+0,3%) e Milano (+0,25%). Risale piano il greggio (Wti +79.68 dollari al barile) con l'annuncio delle riaperture in Cina dopo il Covid, che spinge i titoli del comparto del lusso. In calo invece il gas naturale (-2,02% a 81,3 euro al MWh ad Amsterdam). In calo il dollaro sulle principali valute ad eccezione dello yen.

Acquisti sui petroliferi TotalEnergies (+1,28%), Eni (+1,26%) e Shell (+1,13%), scambiata ad Amsterdam, mentre Bp è ferma con il resto del listino inglese. In ripresa i titoli dei produttori di microprocessori asm-Osram (+1,3%) ed Stm (+0,57%), mentre in campo automobilistico corrono Porsche (+2,24%) e Volvo (+2,05%).

Seguono Mercedes (+0,88%), Volkswagen (+0,78%), Renault (+0,65%) e Stellantis (+0,45%). Brillanti i titoli del lusso da Richemont (+1,93%) a Lvmh (+1,68%) e Moncler (+1,29%), in ordine sparso invece le banche. Santander guadagna oltre l'1,4%, Credit Agricole lo 0,73%, inverte la rotta Mps (-1,47%), poco mosse invece Unicredit (+0,24%), Bper (+0,23%) e Banco Bpm (+0,18%) e fiacca Intesa (-0,05%). (ANSA).