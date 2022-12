Borsa: Europa debole attende Wall Street, piatta Milano

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Borse europee deboli in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati restano in fase di attesa in vista di una serie di dati dagli Stati Uniti, tra cui il Pil del terzo trimestre in seconda lettura e le richieste di disoccupazione. Tornano in tensione i titoli di Stato con i rendimenti in lieve rialzo. Sul versante valutario il dollaro si indebolisce, con l'euro che passa di mano a 1,0625 sul biglietto verde.

Lo stoxx 600 è poco mosso (-0,08%). In lieve flessione Parigi e Madrid (-0,1%), Francoforte (-0,2%), piatta Milano (-0,08%) mentre è in controtendenza Londra (+0,3%). I principali listini europei sono sostenuti dall'energia (+1,3%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti sale a 79,69 dollari al barile (+1,8%) e il Brent a 83,69 dollari (+1,8%). Bene anche le banche (+0,3%), con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto dell'aumento dei tassi d'interesse. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 210 punti base, con il tasso del decennale italiano al 4,43% (+1 punto base). Sale anche il rendimento del titolo spagnolo al 3,39% (+2 punti) e quello greco al 4,43% (+1 punto). Poco mosse le utility (-0,02%), con il gas che scende a 94 euro al megawattora.

A Piazza Affari vola Mps (+6,9%), con la miglior performance nel comparto bancario. Balzo anche per Saipem (+3,9%), in linea con gli altri titoli legati al petrolio con Tenaris (+2,1%) e Eni (+1%). Seduta positiva anche per Tim (+0,3%), nel giorno della terza riunione del tavolo tecnico per la Rete nazionale.

In calo le auto dove Iveco cede l'1,6%, Stellantis lo 0,9% mehntre Cnh sale dello 0,2%. Deboli le banche. (ANSA).