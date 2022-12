Accordo Pop. Bari-Cr Orvieto e Athora su bancassicurazione

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Banca Popolare di Bari, Cassa di Risparmio di Orvieto e Athora Italia hanno siglato un accordo di partnership esclusiva della durata di 5 anni per la distribuzione di prodotti di risparmio, investimento e previdenza attraverso la rete di sportelli dei due istituti bancari. Lo si legge in una nota secondo cui "questa partnership consentirà a Banca Popolare di Bari di rafforzare il proprio posizionamento come banca retail di riferimento per il Sud Italia e a Cassa di Risparmio di Orvieto di accrescere la propria missione di banca commerciale retail rilevante per le comunità locali e del Centro Italia. Obiettivi, questi, in linea con gli ambiziosi traguardi contenuti nel Piano industriale 2022-2025 approvato lo scorso 10 novembre".

"Accogliamo con soddisfazione e ottimismo la collaborazione strategica intrapresa con Athora Italia - commenta Cristiano Carrus, amministratore delegato di Banca Popolare di Bari - Si tratta di una partnership che si innesta nell'ambito del percorso di rilancio dell'istituto, che punta a diventare il punto di riferimento per le comunità territoriali e le nostre aree di riferimento". (ANSA).