Borsa:Europa contrastata attende i dati Usa su prezzi produzione

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Le Borse europee proseguono la seduta in ordine sparso in attesa dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, l'ultimo di una serie di dati macroeconomici che serviranno per una valutazione sul rialzo dei tassi d'interesse. L'attenzione degli investitori è rivolta alla settimana prossima con la riunione della Fed mercoledì e il giorno successivo quella di Bce e BoE. I rendimenti dei titoli di Stato, intanto, sono in rialzo.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. In calo Parigi (-0,1%), in rialzo Francoforte (+0,1%) e Madrid (+0,2%), piatta Londra (-0,01%). I principali listini sono appesantiti dal comparto dell'energia che cede l'1,5%, con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale a 71,63 dollari al barile (+0,2%) e il brent a 76,23 dollari (+0,1%). In calo anche le auto (-0,26%). Bene le utility (+0,3%), con il prezzo del gas che scende a 137 euro al megawattora (-1,1%). Positive le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,0549.

Tra le materie prime si rafforzano l'oro che sale a 1.789 dollari l'oncia (+0,3%) e l'argento a 22,97 dollari (+1,1%) e il nichel che registra un balzo del 2,1%. Scendono invece l'alluminio (-0,8%) e il rame (-0,2%). (ANSA).