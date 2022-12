Borsa: Europa in rialzo finale con Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Borse europee positive nel finale insieme agli indici Usa. La migliore è Madrid (+0,7%), seguita da Francoforte (+0,65%), Parigi (+0,3%), Milano (+0,2%) e Londra (+0,02%). Sale la tensione sui titoli di stato, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 188 punti e il rendimento annuo italiano in rialzo di 12,4 punti al 3,8%, mentre i titoli tedeschi guadagnano 11,2 punti all'1,92%.

Contrastati i petroliferi Eni (+0,15%), Shell (-0,26%), Bp (-0,27%) e TotalEnergies (-0,76%). Inverte la rotta Tim (+1,9%), mentre azzera il calo Deutsche Telekom (-0,78%). Sempre in luce i produttori di semiconduttori Stm (+1,47%), Asm (+1,7%), Nordic (+3,1%) e Soitec (+2,65%). Contrastate le banche dopo i dati sulla restituzione dei prestiti Tltro alla Bce, pari a 447,5 miliardi, contro i 333 stimati. Sprint di Credit Agricole (+2%), seguita da Commerzbank (+1,9%), Bnp (+1,6%) e e SocGen (+1,4%). Tiene Mps (+0,75%) in Piazza Affari, dove azzera il calo Unicredit (-0,27%), che ha chiarito l'ininfluenza di un possibile incremento dei requisiti minimi patrimoniali (Srep) indicato da iniscrezioni di stamp. Contrastate Bper (-0,36%), Banco Bpm (-0,8%) e Intesa (+0,78%). Acquisti sugli automobilistici Volvo (+3,25%), Mercedes (+2,74%) e Bmw (+1,82%), debole invece Stellantis (-1,83%), oggetto di prese di beneficio dopo i recenti rialzi. (ANSA).