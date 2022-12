Petrolio: in lieve rialzo in avvio, Wti a 80,34 dollari

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata dopo la decisione Ue e l'entrata in vigore dell'embargo al petrolio russo via mare e il price cap a 60 dollari al barile. Il Wti è scambiato a 80,34 dollari al barile (+0,45%) mentre il Brent passa di mano a 85,90 dollari (+0,39%). (ANSA).