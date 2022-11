Ict: Gay, l'accelerazione tecnologica è una sfida per il Governo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "La sfida dei prossimi mesi, anche per il nuovo Governo, sarà governare accelerazione tecnologica, sostenibilità e aggiornamento delle competenze al fine di gestire e ottimizzare le opportunità offerte dal Pnrr" avverte il presidente di Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell'Ict, Marco Gay, commentando il rapporto 'Il digitale in Italia 2022', di Anitec-Assinform in collaborazione con NetConsulting cube.

Vanno colte le opportunità di un anno, il 2022, che - rileva - può "rappresentare l'inizio di un nuovo ciclo positivo per tutto il settore".

"Mai come in questo momento di preoccupazione sui segnali recessivi dell'economia e di incertezza per il perdurare del conflitto in Ucraina - avverte Gay -, i governi possono influenzare il futuro competitivo e la crescita delle economie nazionali. Per favorire tali obiettivi serve che mantengano sostenuti gli investimenti in tecnologie digitali e rendano il lavoro più efficiente grazie alla formazione di competenze Ict e digitali avanzate. E serve che continuino a promuovere la ricerca e sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali innovative e ad elevata intensità tecnologica". Secondo il rapporto, dopo una crescita del 3% nei primi sei mesi dell'anno, il rallentamento dell'economia porterà il mercato digitale a crescere a fine anno del 2,1%, per un valore complessivo di 76,836 miliardi di euro (ANSA).