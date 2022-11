Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 191 punti base

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Chiusura in rialzo per lo spread Btp-Bund, con il differenziale di rendimento tra il bond decennale italiano e quello tedesco che si è aperto di 4 punti base, a quota 191. Il rendimento del Btp è cresciuto di 5,6 punti, al 3,89%, dopo essersi avvicinato al 4%, cenerentola nel mercato dei titoli di Stato dell'Eurozona, tutti in calo in un contesto di generalizzata avversione al rischio alimentata dalle proteste in Cina. Non hanno migliorato il mood del mercato le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha previsto nuovi rialzi per l'inflazione, confermando che la Bce proseguirà nella stretta monetaria per frenare la corsa dei prezzi. (ANSA).