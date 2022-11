Lavoro: Calderone, rivedere il Testo unico sulla sicurezza

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Servono "nuove e più efficaci risposte, anche grazie alla tecnologia, per combattere la piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro. Sono convinta che il dlgs 81 del 2008 necessiti di essere rivisto, per meglio orientarne l'applicazione reale e i controlli, intervenendo su casistiche e dimensioni aziendali (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ndr.)". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo all'apertura del Forum della ricerca "Made in Inail".

"Apriremo a breve un tavolo per definire una road map di interventi utili a ridurre numero infortuni sul lavoro", aggiunge la ministra. (ANSA).