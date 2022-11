Bankitalia: rischi stabilità aumentano ma restano contenuti

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - I rischi per la stabilità finanziaria in Italia aumentano, a causa del rallentamento economico, la crescita dei tassi e dei prezzi delle materie prime ma la maggiore solidità di banche, imprese e famiglie rispetto all'ultima crisi li rende "contenuti". Nel suo rapporto sul tema, la Banca d'Italia non nasconde le difficoltà crescenti di alcuni comparti, settore o categorie ma giudica la situazione nel suo complesso affrontabile sebbene resti una elevata incertezza che rende difficile le stime. (ANSA).