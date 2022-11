Borsa: Asia apre settimana in calo, nuovi timori Covid in Cina

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Avvio di settimana in flessione per le Borse di Asia e Pacifico con l'unica eccezione di Tokyo (Nikkei (+0,16%). A tenere sotto stress i listini i timori che la Cina possa tornare su suoi passi e decidere una nuova stretta contro il Covid in seguito a nuove vittime. Hong Kong è la più bersagliata con l'indice che a scambi in corso cede il 2%.

Deboli Shanghai (-0,39%) e Shenzhen (-0,04%). Vendite anche a Sydney (-0,18%) e Seul (-1%).

Tanto i future sull'Europa quanto quelli su Wall Street sono negativi. Gli investitori cercano rifugio nel dollaro e nei titoli di Stato in una settimana 'breve', almeno sui mercati finanziari americani, che saranno chiusi giovedì per il giorno del Ringraziamento, e venerdì faranno orario ridotto per il Black Friday. Sotto la lente mercoledì i pmi di Francia, Germania ed Eurozona e, nel pomeriggio il manifatturiero e servizi negli Usa. Mentre giovedì l'attenzione è alla riunione straordinaria dei ministri dell'energia Ue. (ANSA).