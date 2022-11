Elica: Philippe Reverseau nuovo Chief sales officer

(ANSA) - FABRIANO, 18 NOV - Nuovo Chief Sales Officer per Elica S.p.A., capofila del Gruppo di Fabriano (Ancona) leader mondiale nella produzione di sistemi di aspirazione da cucina.

Si tratta di Philippe Reverseau, già direttore Generale di Elica France che contribuirà allo sviluppo del Gruppo facendosi portatore di una visione internazionale e di un'efficace strategia di distribuzione in grado di adattarsi agli sviluppi del mercato dell'aspirazione e del Cooking.

"Philippe ha dimostrato sul campo di possedere la leadership e l'attitudine per guidare con successo un team vincente e determinante nel raggiungimento dei nostri obiettivi di medio termine", sottolinea l'azienda. "Nel suo nuovo ruolo - commenta Giulio Cocci, Ceo di Elica - grazie alla sua profonda conoscenza del mercato, delle potenzialità del marchio Elica e dei nostri prodotti, avrà la mission di guidare una ulteriore accelerazione del nostro piano di crescita nel mondo dell'aspirazione e della cottura". Philippe Reverseau vanta una consolidata esperienza nel mercato francese ed europeo degli elettrodomestici, dell'elettronica di consumo e dell'illuminazione. Dopo aver istituito la divisione francese di Elica nel 2014, è riuscito a sviluppare una nuova strategia di distribuzione, plasmare l'organizzazione del business e attuare cambiamenti strategici per la crescita. Dal 2018, Elica è leader nel mercato dell'aspirazione in Francia ed è riuscita ad affermarsi negli ultimi due anni anche in Belgio. "Attrarre persone, inserirle in azienda e accompagnarle in percorsi di crescita interna è alla base della people strategy del Gruppo", conclude Deborah Carè, Chief Human Resources di Elica. (ANSA).