Borsa:Europa prosegue positiva, salgono tassi titoli Stato

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali dopo che l'inflazione negli Usa ha registrato una frenata. L'attenzione si concentra anche sui risultati delle trimestrali che si mostrano al momento positivi.

Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,0260 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Bene Parigi (+1,2%), Francoforte (+0,7%), Londra (+0,3%) e Madrid (+0,2%). I listini sono sostenuti dall'auto (+1,8%) e dall'informatica (+2%). In rialzo senza particolare slancio le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,7%).

Bene le utility (+0,6%), mentre il prezzo del gas continua a scendere grazie anche al clima mite che porta a non ridurre gli stoccaggi. Ad Amsterdam il prezzo scende a 103 euro al megawattora, con una flessione dell'8,3%. Poco mosso il comparto dell'energia (-0,08%) con il petrolio che registra un netto rialzo. Il wti sale del 2,5% a 88,67 dollari al barile e il brent a 95,92 dollari (+2,4%).

Seduta in rialzo per i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,04% (+6 punti base). In aumento anche i tassi del decennale spagnolo al 3,06% (+5 punti) e quello greco al 4,42% (+2 punti). (ANSA).