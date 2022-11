Benzina: Qe, diesel a 1,867, benzina a 1,722 euro/litro

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Leggero ritocco al ribasso del diesel, leggero rialzo per la benzina. E' quanto emerge dall'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 10 novembre.

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,722 euro/litro (1,721 il valore di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,717 e 1,731 euro/litro (no logo 1,724). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,867 euro/litro (contro 1,868), con le compagnie tra 1,858 e 1,876 euro/litro (no logo 1,865).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si porta a 1,868 euro/litro (1,866 il valore precedente) con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,811 e 1,922 euro/litro (no logo 1,778). La media del diesel servito rimane a 2,010 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,947 e 2,069 euro/litro (no logo 1,917).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,776 a 0,791 euro/litro (no logo 0,763). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,129 e 2,414 (no logo 2,131). (ANSA).