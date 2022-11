Borsa: Europa allunga passo in attesa Wall Street, Milano +1,7%

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Le Borse europee a metà giornata, allungano ulteriormente il passo con future su Wall Street in rialzo e in attesa della Fed di domani.

Milano (+1,7%), Ftse Mib a 23.070 punti) svetta insieme a Parigi (+1,79%). Francoforte guadagna l'1,36% e Londra l'1,56% mentre il governo britannico prepara aumenti fiscali e anche tagli, con un ritorno parziale all'austerity, per coprire il buco nelle finanze.

L'indice d'area del Vecchio Continente sale di oltre un punto percentuale con i titoli legati ai beni di consumo in testa agli acquisti. A Piazza Affari resta l'evidenza di Mps (+4,7% a 2 euro) con l'aumento coperto al 93% e mentre è partita l'asta sui diritti inoptati che chiude domani. Sotto la lente anche Tim (+4,2%) in attesa delle mosse del nuovo Governo sulla rete. Su di giri Campari (+3%) in scia ad una nuova acquisizione negli Usa.

Bene poi il credito con Unicredit (+2,5%) mentre lo spread tra Btp e Bund viaggia a 211 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,15% confermando un calo generalizzato dei tassi . Per le commodity il gas lima la flessione all'1,9% e si viaggia a 120 euro al megawattora. Il petrolio sale con il wti che si avvicina a 88 dollari al barile (+1,45%) e il brent oltre la soglia dei 94 dollari (+1,4%).

Per i cambi l'euro continua a rafforzarsi sul dollaro con cui scambia a 0,9930 (+0,5%). (ANSA).