Torna a Milano Leadership Forum, il futuro del business

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Torna per due giorni da stamane al Teatro degli Arcimboldi a Milano il Leadership Forum, giunto alla l'undicesima edizione e organizzato da Performance Strategies, sul futuro del business in Italia e nel mondo.

L'evento, intitolato quest'anno 'Turning point', si incentra sulle relazioni di diversi esperti di leadership e management "in un periodo ricco di sfide e processi di cambiamento", sottolineano gli organizzatori, che hanno chiamato nel capoluogo lombardo 'business thinkers' del panorama globale, esperti di management, finanza, esponenti del mondo accademico, sportivo e culturale. Il Leadership Forum quest'anno ospita 11 speaker internazionali e vede la partecipazione oltre 1.500 partecipanti provenienti da 400 aziende diverse.

"Siamo a un punto di svolta, i leader hanno la necessità di dotarsi di strumenti necessari per affrontare le conflittualità dei mercati, rifondare i presupposti di un 'decision making' sempre più complesso, interpretare l'innovazione e ricostruire il patto di fiducia all'interno dei sistemi organizzativi", commenta Marcello Mancini, amministratore delegato e fondatore di Performance Strategies.

Tra i relatori vi saranno Marc Randolph, co-fondatore e primo Ceo di Netflix, Carla Harris, vicepresidente e managing director di Morgan Stanley, nella classifica delle 10 donne più influenti nel settore Wealth Management, e Daniel Pink, ex 'speechwriter' di Al Gore, già vicepresidente statunitense. (ANSA).