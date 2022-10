Governo: Bonomi, priorità energia e lavoro

"Le priorità per il Governo sono l'energia, che è un'emergenza che dobbiamo affrontare subito, e il lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, margine dell'assemblea di Federchimica. "Nell'affrontare l'energia - ha aggiunto - va fatto all'interno di un quadro di finanza pubblica perché non possiamo scassare i conti dello Stato. E poi c'è l'emergenza lavoro perché il rallentamento dell'economia che tutti danno ormai per scontato ci pone un'urgenza su questo tema".

"Io capisco la legittima aspirazione dei partiti di rispondere alle promesse elettorali che hanno fatto, ma questo non è il momento", ha spiegato Bonomi. "Ci sarà tempo - ha aggiunto - e modo, daremo anche tutto il mostro contributo, però oggi dobbiamo mettere in sicurezza l'asset più importante del paese, che e l'industria italiana".