Gas: scende sotto quota 130, ritocca minimi da giugno

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Prosegue il calo del prezzo del gas sui mercati internazionali: ad Amsterdam, listino di riferimento per l'Europa, il future sul metano in un clima comunque volatile viene scambiato sui 130 euro al Megawattora, con puntate anche sotto questa quota.

Il gas in questo modo ritocca ancora i minimi dall'inizio dell'estate: sotto questo livello piscologico l'ultima volta era sceso il 22 giugno scorso. (ANSA).