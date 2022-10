Germania: verso biglietto unico trasporti a 49 euro al mese

(ANSA) - BERLINO, 13 OTT - Il successore del biglietto estivo a 9 euro per i trasporti pubblici tedeschi dovrebbe essere un abbonamento mensile a 49 euro al mese, valido per la maggior parte dei mezzi pubblici in tutta la Germania. Il biglietto non sarebbe economico come quello dell'iniziativa straordinaria attuata tra giugno e agosto contro il caro-energia, ma sarebbe ugualmente molto più economico rispetto ai prezzi usuali tornati attivi da settembre. Questa è la proposta dei ministri dei trasporti dei Laender tedeschi, presentata oggi in conferenza stampa con il ministro federale dei Trasporti, Volker Wissing.

Lo stesso ministro ha detto che una possibile data per l'introduzione del nuovo biglietto, che sarà digitale, potrà essere il prossimo 1 gennaio. Da risolvere restano diversi aspetti del finanziamento dell'iniziativa. Il governo federale dovrebbe fornire 1,5 miliardi di euro a partire dal 2023 e i Laender sono disposti a cofinanziare la misura, forse con la stessa somma. (ANSA).