Prezzi guerra: gas ritocca minimi luglio, sale il frumento

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Prosegue il calo del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future a scadenza a novembre sul metano passa di mano a 161 euro al Megawattora, in calo del 7%, dopo aver toccato un minimo di giornata a quota 158, ritoccando i livelli più bassi dal luglio scorso. Solido il petrolio che mantiene gli 89 dollari al barile.

L'oro è limato dello 0,2% a 1.717 dollari l'oncia, con pochi movimenti tra tutti i metalli, dove il platino segna un aumento dello 0,9%. Calmi anche i prezzi dei beni alimentari, con il frumento che cresce di circa l'1% a 888 punti per il contratto da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

(ANSA).