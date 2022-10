Borsa: Milano pesante con Stm, Inwit e Nexi, corre Leonardo

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Piazza Affari chiude male la settimana, con il Ftse Mib in calo dell'1,13% in scia all'andamento negativo di Wall Street e delle altre Borse europee, preoccupate per il fatto che i buoni dati sull'occupazione americana confortino la Fed nel proseguire sulla strada del rialzo dei tassi. A Milano hanno sofferto Stm (-5,3%), Inwit (-3%), Nexi (-2,5%), Moncler (-2,5%) e A2A (-2,1%). Fiacche anche le auto con Ferrari (-2,4%), Cnh (-2,4%) e Stellantis (-1,9%). In controtendenza Leonardo (+3,1%), tengono i bancari, con in testa Mps (+1,6%) che cerca di chiudere il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale, davanti a Bper (+0,7%) e Banco Bpm (+0,6%). Bene i petroliferi Tenaris (+1,3%) ed Eni (+0,9%) in scia al rialzo del prezzo del petrolio, bene anche Campari (+1,2%). (ANSA).