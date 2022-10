Fs: Giadrossi, strategia sostenibile con 40 mila assunzioni

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "La strategia del gruppo per i prossimi 10 anni è una strategia sostenibile. I nostri obiettivi di impresa sono obiettivi di sostenibilità del Paese, come lo shift modale delle merci. E' un obiettivo ambizioso che ci siamo dati di passare da trasporto su rotaia delle merci dell'11% al 30% nei prossimi dieci anni". Lo afferma la presidente delle Fs, Nicoletta Giadrossi, al primo Sustainability day del Gruppo FS Italiane in occasione del Festival dello Sviluppo sostenibile di Asvis.

La sostenibilità, sottolinea la presidente, riguarda il tema ambiente così come quello sociale e di governance. "Per attuare il nostro piano - spiega Giadrossi - abbiamo calcolato che ci servono 40 mila nuove assunzioni in 10 anni. E' un numero molto grande che corrisponde a far entrare nel gruppo tanti giovani.

Dobbiamo formarli, diventare per loro un datore attraente, proporre per loro welfare, formazione, percorsi di carriera opportuni per sviluppare nuove competenze che serviranno a noi come gruppo e al paese, in digitalizzazione, in gestione dell'ambiente, in ingegneria delle infrastrutture, comprensione dei rischi climatici".

"La cura e l'attenzione alle persone - continua la presidente - è al cuore di quel che facciamo. La prima cosa è sicuramente la sicurezza delle persone che usano i nostri mezzi di mobilità e che lavorano con noi. Quella è la priorità su cui non ci sono restrizioni di budget né di risorse. Siamo molto attenti - conclude - anche alla catena di fornitura e all' incubazione di talenti". (ANSA).