Petrolio sale di oltre il 3% in vista dei maxi-tagli dell'Opec+

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Corre il prezzo del petrolio in vista della riunione dell'Opec+ di mercoledì prossimo. Il cartello dei Paesi produttori, riferisce Bloomberg, starebbe valutando un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid, allo scopo di sostenere le quotazioni e riflettere il rallentamento atteso dell'economia per via della stretta monetaria in corso. La decisione, secondo quanto riferito da alcuni delegati, verrà presa solo mercoledì a Vienna, dove l'Opec+ torna a riunirsi in presenza per la prima volta dopo due anni. Il Wti balza del 3,6% a 82,34 dollari al barile mentre il Brent avanza del 3,4 a 88,06. (ANSA).