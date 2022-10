Intesa, un miliardo per le filiere agroalimentari

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Intesa Sanpaolo ha aderito ai Contratti di filiera del V Bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), nell'ambito del Pnrr, e mette a disposizione un miliardo di euro. Lo ha annunciato Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo in occasione dell'evento Villaggio Coldiretti in corso a Milano.

Il gruppo guidato da Carlo Messina opererà sia come banca finanziatrice, per le singole controparti beneficiarie, sia come banca autorizzata referente nei confronti del Mipaaf, per l'intero contratto.

L'adesione di Intesa Sanpaolo al V Bando sui Contratti di filiera è un "ulteriore segnale concreto per il settore agroalimentare, un sostegno nella continuità verso le aggregazioni di impresa a cui la nostra banca ha dedicato già da tempo attenzione attraverso il Programma Sviluppo Filiere", afferma Cattozzi. (ANSA).