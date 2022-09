Vodafone: torna Action for 5G, candidature aperte

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Sono aperte, fino al 1 febbraio 2023, le candidature per la sesta edizione di "Action for 5G", il bando di Vodafone Italia dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliano contribuire con le loro idee e progetti allo sviluppo di soluzioni innovative grazie al 5G in Italia. Intanto sono state annunciate le finaliste dell'edizione 2022, 2WATCH e Ubiquicom.

Il progetto, realizzato in collaborazione con PoliHub, l'Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione dell'Ateneo, supporta le imprese nelle varie fasi del programma, dalla progettazione allo sviluppo del prototipo fino al rilascio della prima release di prodotto e alla validazione di mercato. Vodafone offre investimenti, consulenza e servizi dedicati, il suo Open Lab con Edge Computing 5G e un network di clienti e partner con cui poter testare sul campo la soluzione realizzata. Da quest'anno alle startup e imprese che entreranno a far parte nel programma Action for 5G sarà inoltre dato accesso a strumenti e supporto per integrare le applicazioni legate alla mobilità nell'innovativa piattaforma pan-europea STEP - Safer Transport for Europe Platform di mobilità cooperativa di Vodafone. (ANSA).