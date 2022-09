Uilca: Fulvio Furlan riconfermato segretario

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Fulvio Furlan è stato riconfermato, all'unanimità, segretario generale della Uilca al settimo Congresso Nazionale riunito a Roma. Lo si legge in una nota secondo cui l'appuntamento, tre giorni di intenso dibattito che hanno visto anche l'intervento degli ad delle principali banche italiane, ha "coinvolto oltre 500 delegati provenienti da tutta Italia. Eletta la segreteria nazionale composta da Filippo Arena, Emanuele Bartolucci, Giuseppe Bilanzuoli, Giuseppe Del Vecchio, Luca Faietti, Massimiliano Pagani, Giovanna Ricci, Mariangela Verga e il tesoriere Biagio Volpe. Secondo il segretario generale Uilca Fulvio Furlan bisogna puntare a "in Paese con meno diseguaglianze e più diritti, in cui al centro sono poste le persone, il lavoro e la giustizia sociale". "Io, come segretario generale, mi metto al servizio della Uilca e al fianco di tutti i Quadri Sindacali per renderla sempre più autorevole, preparata, riconoscibile, coesa e sinergica nei confronti di tutti gli interlocutori" ha concluso. (ANSA).