Cambi: sterlina ancora in calo sul dollaro, perde l'1%

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La sterlina è ancora in calo questa mattina sul dollaro, nonostante l'intervento straordinario della Bank of England per sostenere la moneta e i titoli di Stato, colti da una pioggia di vendite dopo il maxi-piano di stimolo fiscale presentato dal cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng. La valuta britannica perde circa l'1% rispetto a quella Usa, scendendo a 1,0783. (ANSA).