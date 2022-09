Almaviva: S migliora rating gruppo a BB- con outlook stabile

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Standard & Poor's Global Ratings ha rivisto al rialzo il rating sul gruppo Almaviva, portandolo a 'BB-' da 'B+', con Outlook stabile sottolineando, spiega una nota, che "continua a rafforzare i propri indicatori di credito grazie alle rilevanti performance ottenute in tutti i più importanti segmenti di business, migliorando i margini e mantenendo una gestione prudente degli investimenti".

Il cfo del gruppo, Christian De Felice, commenta: per Almaviva è "un traguardo importante, frutto di anni di pianificazione finanziaria, commerciale e operativa che ci ha portato a crescere e migliorare costantemente, in tutti le aree di business, tanto in Italia quanto all'estero. Un riconoscimento sul merito creditizio del Gruppo Almaviva, ottenuto in uno scenario macroeconomico e di mercato così turbolento e altamente volatile, dimostra che un'attenta programmazione e un'oculata gestione dei rischi possono portare risultati di rilievo, anche in contesti difficili, a vantaggio di tutti i nostri stakeholder." (ANSA).