Unicredit:Orcel,volatilità mercato,fusioni molto difficili

"In Europa in questo momento c'è una volatilità molto elevata e questo rende tecnicamente difficile" pensare ad aggregazioni. Lo afferma l'ad di Unicredit Andrea Orcel intervenendo al congresso Uilca secondo cui ostacoli arrivano anche dal quadro regolamentario e "se sono operazoni oltre frontiera", dalla posizione "della politica e dell'opinione pubblica di quel paese". "Se tutti questi elementi non si allineano fare un'operazione è molto molto difficile".