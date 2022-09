Industria: fatturato luglio tiene, -0,1% su mese

A luglio si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dello 0,1%, in termini congiunturali, sintesi di una variazione nulla sul mercato interno e di un calo su quello estero (-0,6%). Lo rileva l'Istat sottolineando che corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 16,3%, con incrementi del 16,5% sul mercato interno e del 15,7% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di luglio 2021.

Tutti i settori di attività economica mostrano una crescita in termini tendenziali con un picco per Coke e prodotti petroliferi raffinati (+59,8%), ad eccezione dei mezzi di trasporto (-5,7% Nel trimestre maggio-luglio 2022 l'indice complessivo è cresciuto del 3,5% rispetto al trimestre precedente (+3,6% sul mercato interno e +3,3% su quello estero).

Nei primi sette mesi dell'anno si registra un aumento del fatturato dell'industria del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2021 con un aumento consistente per l'energia (+60,7%). Nei sette mesi l'indice generale al netto dell'energia segna un +17,5%.