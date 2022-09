Elezioni: Orcel, bene ci sia maggioranza chiara

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Un elemento positivo, in parte riconosciuto dal mercato, è che abbiamo una maggioranza chiara e la capacità di formare un governo rapidamente, che era uno dei temi che proeccupava molto". Lo afferma l'ad di Unicredit Andrea Orcel commentando, al congresso Uilca, i risultati del voto politico. Per Orcel siamo "confidenti" che, in vista dello shock all'economia che sta arrivando, le priorità del nuovo governo saranno "l'esecuzione delle riforme, l'attuazione del Pnrr e il sostegno all'economia". (ANSA).