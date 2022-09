Borsa: Asia prova a rialzarsi, salgono i future Usa

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Prevalgono i segni più sulle Borse asiatiche mentre sui mercati continua a pesare il rischio di una recessione globale con l'inflazione e la stretta monetaria delle banche centrali che stanno facendo lievitare i rendimenti dei titoli di Stato e il mercato valutario in preda della volatilità.

Tokyo sale dello 0,5%, Sydney dello 0,4%, Shanghai dello 0,8% e Shenzhen dell'1,2% mentre Hong Kong cede lo 0,6% e Seul lo 0,1%. I future su Wall Street sono in rialzo dopo che ieri l'S&P 500 ha segnato i minimi dal 2020. I rendimenti dei titoli di Stato restano ovunque sotto pressione, con i Treasury decennali al 3,86% e la Banca del Giappone che ha annunciato a sorpresa un'operazione di acquisto di bond dopo che i rendimenti dei titoli a vent'anni hanno toccato il massimo dal 2015.

In recupero il petrolio, con il wti che sale a 77,6 dollari al barile (+1,2%) e cerca di di riprendersi dai minimi dal gennaio scorso, e il brent a 85 dollari (+1,1%). Sul fronte valutario il dollaro tira il fiato, dopo che ieri la valuta americana si era ulteriormente rafforzata in scia alle dichiarazioni di alcuni componenti della Fed che confermavano la narrativa della banca centrale nella lotta all'inflazione. Il biglietto verde scambia a 0,964 con l'euro, lo yen è in lieve recupero a 144,4 e la sterlina a 0,925.

Oggi sono attesi i discorsi di diversi banchieri centrali, tra cui Jerome Powell, James Bullard e François Villeroy de Galhau. Dagli Usa arriveranno gli ordini di beni durevoli, i prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. (ANSA).