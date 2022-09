Prezzi guerra: in calo petrolio e gas

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Materie prime in calo con i rischi di una recessione economica globale mentre prosegue la guerra in Ucraina.

La giornata è caratterizzata dal netto calo del petrolio e gas. Sul fronte del greggio il Wti scende a 78,05 dollari al barile (-0,8%) e il Brent a 85,47 dollari (-0,7%). Scende anche il gas con il prezzo che ad Amsterdam si attesta a 169,60 euro al megawattora (-8,7%).

Sul fronte dei metalli l'oro è in lieve calo a 1.642 dollari l'oncia (-0,1%). In flessione il rame (-0,8%) e il nichel (-2,5%). Tra gli alimentari segnano il passo le quotazioni del grano duro (-0,84% a 942 dollari per unità contrattale da 5mila staia) e di quello tenero (-1,31% a 869 dollari). (ANSA).