Caro-voli, per sola andata a Pechino quasi 5000 euro

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Crisi energetica e prezzi alle stelle mandano fuori controlli le tariffe del trasporto aereo, al punto che oggi per un viaggio di sola andata si arriva a spendere fino a quasi 5mila euro a biglietto. Lo denuncia il Codacons, che ha svolto una indagine (il 21 settembre scorso) per capire quanto costi oggi spostarsi in aereo.

Gli ultimi dati Istat dicono che su base annua i prezzi dei voli intercontinentali sono aumentati del 176%, quelli internazionali del 128,1% mentre i voli europei costano il 110,8% in più - spiega il Codacons - Verificando sul campo attraverso le apposite piattaforme che mettono a confronto le tariffe dei biglietti, si scopre che per volare ad ottobre da Roma Fiumicino a Pechino si spende, scegliendo l'opzione più veloce con 2 scali, la bellezza di 4.734 euro per un viaggio di sola andata. (ANSA).