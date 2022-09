Gb: Bank of England porta tassi al 2,25%

La Bank of England (BoE) ha annunciato oggi un ulteriore rialzo dei tassi d'interesse nel Regno Unito, il settimo di fila, portandoli dall'1,75% deciso il 4 agosto al 2,25%: con un incremento di mezzo preannunciato implicitamente dallo stesso governatore Andrew Bailey sulla scia del rialzo della Fed americana, ma segna comunque un record sui tassi da diversi anni.



Sulla decisione pesano l'allarme di un'inflazione a due cifre nel Regno, sullo sfondo della più generale tendenza globale legata al post Covid e alla guerra in Ucraina, e le previsioni d'una recessione proiettata dalle stime sull'intero 2023.



La Boe prevede che l'economia entrerà in recessione a partire dal terzo trimestre.