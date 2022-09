Borsa: Europa parte male, Francoforte -1,8%

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Mercati azionari del Vecchio continente in evidente ribasso in avvio di giornata: dopo le decisioni della Fed, Francoforte è la Borsa più debole e segna un calo dell'1,8%, con Parigi e Amsterdam che perdono l'1,6%.

Madrid è in territorio negativo dell'1,2%, mentre Londra ondeggia su un calo attorno al punto percentuale. In rimbalzo di poco più dell'1% gli indici della Borsa di Mosca. (ANSA).