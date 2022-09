Eataly: accordo con Investindustrial, primo socio al 52%

Investindustrial, il fondo di investimento guidato da Andrea Bonomi, ufficializza l'accordo che lo porterà a diventare l'azionista di maggioranza di Eataly, con una partecipazione del 52% nel capitale del gruppo fondato da Oscar Farinetti e l'obiettivo di supportarne la crescita a livello internazionale.

La struttura dell'operazione, si legge in una nota, prevede un aumento di capitale di 200 milioni di euro e un concomitante acquisto da parte di Investindustrial di una parte delle quote detenute dagli azionisti esistenti. L'operazione prevede che, al closing, Investindustrial detenga il 52% del capitale, mentre i soci storici Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo / Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) possiederanno complessivamente il restante 48% del capitale.

Grazie all'aumento verrà di fatto azzerato l'indebitamento finanziario netto della società in modo tale da massimizzare la flessibilità finanziaria necessaria per l'accelerazione dell'espansione su scala globale.